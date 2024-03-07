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Четверг, 7 марта 2024, 04:37 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

7 марта ожидаются следующие события – Челябинск

07.03.2024, четверг

  • 10:00 – 17:00 Челябинск – Конкурс детского рисунка «Загляните в мамины глаза» (библиотека №2, пр. Комарова, 114)

  • 10:00 – 17:00 Челябинск – Обзор электронных ресурсов и книг «Для себя любимой» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 10:00 – 18:00 Челябинск – Музыкальная открытка «Разрешите вас поздравить…» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

  • 10:00 – 18:00 Челябинск – Праздничная книжная лотерея «Женским именем нарекаю» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

  • 11:00 – 18:00 Челябинск – Праздничная программа «Международный женский день» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

  • 11:35 Челябинск – Тематическая программа «Самым милым и любимым» (библиотека №32 им. А.М. Горького, пр. Ленина, 5)

  • 12:00 Челябинск – Творческая акция «Женский день» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)

  • 13:00 Челябинск – Демонстрация фильма «ЖГИ!» (киноклуб «Кентавр», ул. Сони Кривой, 38)

  • 13:00 Челябинск – Театрализованная литературно-игровая программа «Книжные уроки женской мудрости» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

  • 14:00 Челябинск – Литературная гостиная «Праздник женского очарования»: беседа-обзор «Женские судьбы за книжным переплетом», мастер-класс «Нарисуй свою мечту» в клубе «Теплые встречи» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)

  • 14:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» для людей старшего поколения (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 16:30 Челябинск – Концерт «Поговори со мною, мама…» (концертный зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)

  • 16:00 Челябинск – Мастер-класс «Создание книжной закладки с элементами макраме» в «Студии 22» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 16:00 Челябинск – Семейный квиз, мастер-класс (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

  • 17:00 Челябинск – Вечер караоке для самых красивых «Объяснение в любви!» (Парк «Сад Победы», ул. Героев Танкограда, 79)

  • 17:00 Челябинск – Концерт «Мир музыки японского аниме» (Детская филармония Челябинской области, ул. Солнечная, 5)

  • 17:00 Челябинск – Мастер-класс «Девичий секретик» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

  • 17:00 Челябинск – Встреча объединения волонтеров «Нити серебра» для желающих присоединиться к движению для оказания безвозмездной помощи в разных сферах деятельности (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 18:00 Челябинск – Балетные постановки: балет «Дама с камелиями», хореография Джона Ноймайера (киноклуб им. Леонида Оболенского, ул. Сони Кривой, 38)

  • 18:00 Челябинск – Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню «Весны чарующая сила» (ДК «Сокол», пос. 1-й Аэропорт, ул. 1-я Увельская, 1)

  • 18:00 Челябинск – Праздничный концерт для дорогих мужчин и милых дам (ДК «Новосинеглазово», пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 7)

  • 18:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню «После шести можно...» (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а)

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