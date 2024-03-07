Четверть россиян бесит склонность руководства дарить на праздники корпоративный мерч

Самыми уместными подарками к Восьмому марта в России стали цветы и сертификаты на покупки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», почти треть россиян не получают подарки в праздникам 23 Февраля и 8 Марта на работе. Таковы результаты совместного исследования российского сервиса по поиску вакансий Работа.Ру и сервиса электронных платежей ЮMoney, в ходе которого опросили 3,5 тысячи человек.

Выяснилось, что в большинстве российских компаний существует традиция поздравлять коллег с «гендерными» праздниками. Так ответили 66% респондентов. При этом 4% участников заявили, что подарков удостаиваются только женщины. В 2% случаев дела обстоят в точности наоборот.

Что касается уместности тех или иных подарков в Международный Женский день, большинство респондентов (69%, можно было несколько вариантов ответа) назвали таковыми цветы. Еще 61% считают вполне приемлемым вариантом сертификаты на покупки.

Другие подарки столь существенной поддержки среди сотрудников не получили. Так, угощения и сладости считают уместными меньше половины участников опроса (47%). 38% не видят ничего плохого в сертификатах на процедуры и развлечения. Лишь четверть (24%) заявили, что вполне к месту были бы парфюмерия и косметика.

Только каждый пятый (19%) респондент допускает возможность подарить тематические сувениры. 16% – аксессуары и украшения, 15% – книги. К стремлению руководства вручить подчиненным корпоративный мерч и алкоголь нормально относятся только 13% участников исследования.

И лишь 10% считают уместным дарить кухонные принадлежности. На последнем же месте следуют подписки на полезные сервисы (9%).

Дурным тоном подарок коллегам-женщинам кухонных принадлежностей считают 55% респондентов. Чуть меньше (43%) так же высказались по поводу алкоголя. 30% назвали неуместной идею преподнести парфюмерию и косметику. Чуть меньше (27%) оценили так аксессуары и украшения.

Дарить корпоративный мерч и тематические сувениры считают проявлением дурновкусия 24% респондентов. 18% опрошенных категорически не согласны с тем, что книга – лучший подарок.

А вот сертификаты на процедуры и развлечения неуместными считают лишь 8%. Еще меньшее отторжение вызывают у россиян 7% угощения и сладости. Интересно, что лидирующие по уместности цветы 6% участников опроса все-таки назвали неуместными. Сертификаты на покупки так оценили 5%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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