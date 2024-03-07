В Челябинске пройдет фестиваль «Дни Баха на Южном Урале»

Международный фестиваль «Дни Баха на Южном Урале» стартует в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской филармонии, в этом году исполняется 339 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха, знаменитого композитора эпохи Барокко.

«Иоганн Себастьян Бах сочинял не только для органа, но и для оркестра, различных ансамблей, скрипки, виолончели. При жизни его знали как превосходного органиста-импровизатора и часто приглашали для своего рода музыкальных соревнований с другими известными исполнителями. В честь него по всему миру в марте проводятся концерты и фестивали», – рассказали в музыкальном объединении.

Южноуральцы смогут услышать произведения композитора с 14 по 23 марта. В Челябинской филармонии пройдет фестиваль «Дни Баха на Южном Урале», который представит множество жанров, в которых творил немецкий музыкант.

Открытие фестиваля состоится в Зале органной и камерной музыки «Родина» 14 марта в 18:30. Органист Андрей Бардин из Красноярска исполнит музыкально-литературную программу «Мост через вечность», посвященную творчеству как самого Иоганна Себастьяна Баха, так и американского писателя и философа Ричарда Баха.

Основной целью фестиваля является представление широкой публике органных и клавирных сочинений Баха, а также знакомство с западными традициями исполнения его музыки.

Афиша фестиваля отражает всю палитру творчества композитора. В числе участников этого года Андрей Бардин (орган, Красноярск), Наталья Гущина (фортепиано, клавесин), Лариса Тимшина (орган), Александр Фисейский (орган, Москва), Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко, Молодежный камерный оркестр при Государственном симфоническом оркестре Челябинской области, Владимир Хомяков (орган), Юлия Семенова (сопрано), Московский ансамбль современной музыки.

Фестиваль проходит в Челябинской области с 2013 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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