Челябинск и Баку свяжет прямая авиалиния

В апреле запустят авиарейсы между Челябинском и Баку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского аэропорта, в воздушной гавани открыли продажи билетов на рейсы Баку – Челябинск, Челябинск – Баку.

Полеты планируются по средам в период с 3 апреля по 23 октября 2024 года на лайнерах «Суперджет-100».

Вылет из Баку в 13:00, прибытие в Челябинск в 16:50 (время местное).

Вылет из Челябинска в 18:00, прибытие в Баку в 20:00.

Продолжительность перелета составит 3 часа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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