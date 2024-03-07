В Ленинском районе Челябинска на две недели ограничили движение

В Челябинске введены ограничения движения автотранспорта на улице Руставели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, изменения связаны с проведением работ на инженерных коммуникациях.

«С 7 по 21 марта будет ограничено движение транспорта в районе дома №20 по улице Руставели (по направлению движения в сторону улицы Барбюса)", – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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