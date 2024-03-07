Южноуральские самбистки завоевали медали главного национального старта

Южноуральские спортсменки завоевали медали чемпионата России по самбо.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, главный турнир сезона проходит в Брянске с 3 по 7 марта. Дворец спорта имени Артема Осипенко принял более 800 спортсменов и 100 тренеров со всей России.

В ходе чемпионата проявили себя южноуральские спортсменки.

Дина Гизатулина (тренеры Марис Юсупов и Андрей Востриков) заняла третье место в весовой категории до 80 килограммов.

Таисия Киреева (тренеры Салават Мингазов и Андрей Востриков) стала бронзовой призеркой среди самбисток до 72 килограммов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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