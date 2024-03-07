Челябинцы завалили миндортранс жалобами на работу автобуса №86. Претензии подтвердились

Контролеры экстренно проверили работу одного их автобусных маршрутов Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, поводом для внеочередной проверки послужили многочисленные жалобы горожан на маршрут №86 «Мехколонна – Профессора Благих», работающий по нерегулируемому тарифу.
Проверка проводилась 6 марта с 10:00 до 11:00 на участке улицы Бейвеля между остановочными пунктами «ЖК Александровский» и «Бейвеля».
За час по маршруту проследовали лишь 2 автобуса (по расписанию должно быть не менее 10). Причем обе машины развернулись, не доезжая до остановочного пункта «Бейвеля».
По итогам проверки составлен акт, перевозчику ООО «Автолига» в соответствии с действующим законодательством рекомендовано принять меры и обеспечить соблюдение расписания движения и пути следования.
Челябинск, Виктор Елисеев
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