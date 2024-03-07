В Калининском районе Челябинска ограничат движение машин

Движение по Университетской набережной в Челябинске временно ограничат.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ по строительству наружных сетей ливневой канализации.
«С 8 по 24 марта будет ограничено движение транспорта по улице Университетская набережная в районе домов №80 и №82 (по левым полосам в обоих направлениях)", – уточнили представители городской администрации.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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