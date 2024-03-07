Южноуральские дамы руководят четвертью компаний региона

Каждый четвертый топ-менеджер компаний на Южном Урале – дама.

Накануне 8 марта аналитики МегаФона изучили обезличенные данные клиентов корпоративного сегмента и выявили любопытные тенденции. Если в прошлом году руководящие должности на южноуральских предприятиях занимали 77% мужчин и 23% женщин, то в 2024 соотношение изменилось на 1% в пользу представительниц прекрасного пола: женщины занимают уже 24% ведущих должностей. Отметим, что это один из самых высоких показателей в УрФО. В целом по стране, по данным аналитического центра НАФИ, в 2023 году индекс деловой активности женщин достиг максимального значения за всю историю измерений – 73,7 п.п.

У руководителей разного уровня становится все больше цифровых инструментов для управления компаниями, что повышает эффективность и облегчает работу. Они с каждым годом активнее ими пользуются, а доля проникновения этих сервисов ежегодно растет. При этом решения, которые охотнее всего применяют в своей работе мужчины и женщины, несколько отличаются.

Например, мужская часть топ‑менеджмента предпочитает работу с сервисами кибербезопасности, интернета вещей, облачных решений.

Бизнес-леди, в свою очередь, активнее применяют цифровые и онлайн-партнерства, а также интересуются инструментами для привлечения покупателей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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