«Металлург» крупно проиграл в четвертом матче плей-офф Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» уступил в Хабаровске местному «Амуру» – 2:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 7 марта, в Хабаровске прошел четвертый матч серии одной восьмой Кубка Гагарина, которая свела между собой лидера Восточной конференции магнитогорский «Металлург» и «Амур» из Хабаровска, занявший восьмое место по итогам «регулярки».

Южноуральские хоккеисты вышли на лед в качестве ведущих (счет в серии был 2:1, причем предыдущий матч, состоявшийся здесь же, в Хабаровске, 5 марта, выиграли магнитогорцы).

Однако хозяева с первых минут завладели инициативой. В результате на 10-й минуте Егор Коршков открыл счет – 1:0 в пользу «Амура». На 14-й минуте Ян Дрозг увеличил преимущество хабаровчан – 2:0.

В начале второго периода гости сумели сократить отставание; на 24-й минуте отличился Артем Минулис. Но через пять минут Вячеслав Грецкий вновь увеличивает отрыв – 3:1.

На 35-й минуте встречи Робин Пресс делает счет 2:3. Однако за доли секунды до сирены на перерыв Виктор Болдаев увеличивает отрыв – 4:2.

На смену накалу второй двадцатиминутки пришла не менее напряженная третья. Однако заброшенных шайб болельщики долгое время увидеть не могли. Пока на 59-й минуте встречи Евгений Кулик не отправил шайбу в пустые ворота гостей.

Итог – 5:2, победа хабаровчан. Счет в серии становится 2:2. Следующая встреча пройдет 9 марта в Магнитогорске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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