Медики выяснили, сколько нужно пройти шагов для снижения риска осложнений при родах

Ученые назвали «золотое число» шагов, позволяющее снизить риски при родах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», даже непродолжительные ежедневные прогулки в период беременности позволят значительно снизить риски основных осложнений во время родов. Это показало исследование израильских ученых, результаты которого они представили на конференции Американского общества перинатологии (Society for Maternal-Fetal Medicine, SMFM).

Участницами исследования стали 401 пациентка с одноплодной беременностью. Данные о течении родов медики сопоставили со статистикой физической активности женщин во время беременности. Оказалось, что между средним количеством ежедневных шагов и снижением числа осложнений при родах есть прямая связь. Причем вне зависимости от сопутствующих факторов – веса, привычки курить и предыдущих кесаревых сечений.

«Когда мы попытались вычислить «золотое число» шагов для беременных, гарантирующее полезный эффект, то получили результат в 2300 шагов в день на протяжении всего срока беременности. Это количество позволяет снизить вероятность кесарева сечения при родах в четыре-пять раз по сравнению с теми, кто ходит меньше, и значительно сокращает другие рассмотренные риски», – цитирует сетевое издание Naked Science профессора Рон Белусски, один из авторов исследования.

Например, у беременных, которые делали не менее 2800 шагов в день, реже наблюдались послеродовые кровотечения по сравнению с женщинами, которые в среднем проходили 2160 шагов в день. А у женщин, ежедневно совершавших в среднем 2829 шагов во время беременности, была ниже вероятность развития преэклампсии и гестационного диабета.

Кроме того, если беременные делали в среднем 3000 шагов, они реже нуждались в эпидуральной анестезии во время родов, чем те, у кого активность ограничивалась 2600 шагами в день.

Впрочем, как следует из другого материала, опубликованного изданием, не так давно ученые опровергли «правило десяти тысяч шагов». Так что, может быть, когда-нибудь опровергнут и «золотое число» для беременных.

Да и сами израильские медики говорят, что речь лишь о минимальном пороге ежедневной активности. А также о том, что регулярная физическая активность, даже в небольшом объеме, помогает уменьшить риски для здоровья. Но это не значит, что ее продолжительность не следует увеличивать.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube