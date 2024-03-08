8 марта ожидаются следующие события – Челябинск

08.03.2024, пятница

12:00 Челябинск – Концерт «Проснись и пой!» (Челябинская Детская филармония, ул. Солнечная, 5)

12:00 – 15:00 Челябинск – Установка гигантского шара в форме сердца, фотосессия, праздник с эстафетами, викторинами и подарками (остановка общественного транспорта «Площадь Революции», пр. Ленина)

13:00 Челябинск – Праздник на «Белом» (Белый рынок, ул. Тернопольская, 6)

15:00 Челябинск – «Споры о феминизме» (галерея OkNo, ул. Сони Кривой, 79а)

16:00 Челябинск – Концерт от музыкальной школы «Не Школы KIDS» (ТК «Елки», ул. 40-летия Победы, 1)

17:00 Челябинск – Праздничный концерт «Любимым, милым, дорогим», посвященный Международному женскому дню (Центральная детская школа искусств, ул. Борьбы, 28)

17:00 Челябинск – Просмотр сборника короткометражек «ITALIAN BEST SHORTS 5: жизнь как чудо» (кинотеатр имени Пушкина, ул. Пушкина, 64)

18:00 Челябинск – Моноспектакль «О, пять мужиков!» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)

18:15 Челябинск – Архитектурно-художественная подсветка на Челябинской телебашне в честь Международного женского дня (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», ул. Орджоникидзе, 54б)

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