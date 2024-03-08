Электричка «Екатеринбург – Челябинск» встала посреди леса

Электропоезд из Екатеринбурга в Челябинск почти полтора часа простоял из-за технических проблем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел сегодня, 8 марта, на перегоне станция Полдневая – разъезд 98 километр.

Рельсовый автобус, следовавший сообщением «Екатеринбург – Челябинск» в 10:12 минут остановился в лесном массиве из-за неисправности двигателя. В 11:26 электропоезд отправился по пути следования на станцию Челябинск.

Задержка движения составила 1 час 25 минут.

Транспортная прокуратура начала проверку. В ходе нее будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о защите прав потребителей.

Отметим, год у электропоезда маршрута «Челябинск – Екатеринбург» не задался с самого начала. Так, 2 января вместо состава из трех вагонов к платформе в Челябинске подали поезд из двух вагонов. В итоге пассажирам предложили садиться, не учитывая указанных в билетах мест. Аналогичная ситуация повторилась 5 января в Челябинске и 7 января в Екатеринбурге. А в первый рабочий день года, 9 января, в одном из вагонов поезда вырубилось отопление. В итоге температура в салоне опустилась ниже нуля. 4 марта электричка встала в Екатеринбурге, не доехав до конечной станции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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