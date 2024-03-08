«Трактор» вырвался вперед в серии плей-офф

Челябинский «Трактор» в гостях вырвал победу у «Салавата Юлаева» – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пятый матч серии одной восьмой Кубка Гагарина, состоявшийся сегодня, 8 марта, в Уфе, не был богат на заброшенные шайбы.

В первом периоде хозяева в большей мере владели инициативой, по традиции совершили больше бросков (22 против 15 у челябинцев) и ударов по воротам (9:6). Однако счет командам открыть так и не удалось.

Первую заброшенную шайбу болельщики увидели в начале второй двадцатиминутки. На 26-й минуте встречи Чарльз Робинсон, получив пас от Антона Бурдасова, распечатал ворота «Салавата» – 1:0 в пользу «Трактора».

Но не прошло и четырех минут, как Джош Ливо замкнул комбинацию Ивана Дроздова и Александра Хмелевски – 1:1. Статистика по итогам второго игрового отрезка вторила равному счету: количество бросков – 30:26 в пользу уфимцев, удары в створ ворот – 13:8, опять-таки в пользу хозяев.

В третьем периоде упорная борьба продолжилась. Долгое время ни один из клубов результата добиться не мог. Пока на 55-й минуте челябинцы не убежали в контратаку. Владимир Ткачев оторвался от Григория Панина, влетел в зону хозяев и отдал пас Максиму Шабанову, а тот в одно касание переправил ее в ворота – 2:1 в пользу «черно-белых».

Итог – победа «Трактора», и челябинский клуб выход вперед в одной восьмой Кубка Гагарина – 3:2.

Следующая встреча пройдет 10 марта в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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