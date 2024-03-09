9 – 11 марта ожидаются следующие события – Челябинск

09.03.2024, марта
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09:00 Челябинск – Пробежки для всех желающих (парк «Северо-западный» Курчатовского района, ул. Захаренко, 17/1; «Городская лыжная база», ул. Лесопарковая, 2а; «Экопарк», ул. Молдавская, 10)
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11:00 Челябинск – Очный этап (прослушивание) Фестиваля-конкурсе искусств «Челябинск 2024» (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136)
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11:00 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе для детей (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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13:00 Челябинск – Мастер-класс по нейрографике с психологом Асей Годок в рамках работы ее персональной выставки «Цветочный гороскоп Друидов» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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14:00 Челябинск – Лекторий «История древнерусской архитектуры» (X-XVII вв): «Стены, башни и соборы Московского Кремля» (ул. Сони Кривой, 30)
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14:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26, им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:30 Челябинск – Турнир по бриджу (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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18:00, 21:00 Челябинск – Концерты в рамках цикла атмосферных концертов «Музыка при свечах» (Зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)
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19:00 Челябинск – Лекция «Как амазонка русского авангарда покорила Париж и не только» о художнице Наталье Гончаровой (кофейня «Кофе и книги», ул. Труда, 177/1)
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