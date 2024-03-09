Евгений Кузнецов уходит из «Кэпиталз», но возвращается в НХЛ

Челябинский форвард переходит в клуб «Каролина Харрикейнз».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пятницу, 8 марта, «Вашингтон Кэпиталз» обменял Евгения Кузнецова в «Харрикейнз» в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Российский хоккеист узнал об обмене в Шарлотте, готовясь к матчу Американской хоккейной лиги в составе «Херши Беарз». В тот же день он приняло участие в тренировке своей новой команды.

Ожидается, что 31-летний центровой будет в составе, когда «Харрикейнз» сыграют с «Нью-Джерси Дэвилз» сегодня, 9 марта.

«Мне нужно вернуться, – говорит Евгений Кузнецов. – Я давно не играл. Как я уже говорил, я совершил много ошибок в своей жизни раньше. Лучший способ извиниться – это сыграть и оказать большое влияние на игру».

Напомним, 2 марта НХЛ разрешила хоккеисту возобновить тренировки в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз», заявив, что спортсмен перешел на этап последующего лечения в рамках программы помощи игрокам (о его участии в программе стало известно в начале февраля текущего года). В тот же день руководство команды выставило Кузнецова на драфт отказов.

Однако ни один из клубов НХЛ не решился взять Кузнецова в свой состав. В результате хоккеиста передали в аренду «Херши Беарз» – фарм-клубу «Вашингтон Кэпиталз», играющему в Американской хоккейной лиге.

У хоккеиста оставался всего один сезон, который он должен был отыграть в системе «Кэпиталз» по восьмилетнему контракту стоимостью 62,4 миллиона долларов (в среднем 7,8 миллиона долларов), который он подписал с «Вашингтоном» в 2017 году. Однако в клубе не горят желанием продолжать сотрудничество.

Пик карьеры Евгения Кузнецова в НХЛ пришелся на сезон 2017-2018 годов. После этого его результаты стали ухудшаться. В 2018 году появились слухи о проблемах хоккеиста с наркотиками. В 2019 году во время чемпионата мира по хоккею у него в крови обнаружили кокаин. Тогда он впервые стал участником программы помощи игрокам НХЛ.

Евгений Кузнецов – воспитанник хоккейной школы «Трактор». Начал профессиональную карьеру в 2009 году. Завоевал в составе «черно-белых» серебряные медали сезона 2012-2013 годов, Кубок континента и бронзовые медали в сезоне 2011-2012 годов. В 2014 году расторг контракт с «Трактором» и перешел в клуб «Вашингтон Кэпиталз» (в 2017 году контракт продлен).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube