«Магнитка» уверенно обыграла «Амур» в пятом матче плей-офф Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене одержал победу над «Амуром» из Хабаровска – 3:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые два периода встречи прошли под диктовку хозяев.

На 8-й минуте встречи Данил Голобов выводит «Магнитку» вперед – 1:0. На 18-й минуте матча Роман Канцеров увеличивает отрыв – 2:0.

А на 25-й минуте встречи Данила Юров довершает разгром хабаровчан – 3:0.

«Амур» огрызнулся только раз: а 51-й минуте Ян Дрозг размочил счет – 1-3.

3:1, уверенная победа «Магнитки», и магнитогорцы вновь вырываются вперед в одной восьмой финала Кубка Гагарина.

Следующий матч пройдет в Хабаровске 11 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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