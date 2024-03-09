«Магнитка» уверенно обыграла «Амур» в пятом матче плей-офф Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене одержал победу над «Амуром» из Хабаровска – 3:1.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые два периода встречи прошли под диктовку хозяев.
На 8-й минуте встречи Данил Голобов выводит «Магнитку» вперед – 1:0. На 18-й минуте матча Роман Канцеров увеличивает отрыв – 2:0.
А на 25-й минуте встречи Данила Юров довершает разгром хабаровчан – 3:0.
«Амур» огрызнулся только раз: а 51-й минуте Ян Дрозг размочил счет – 1-3.
3:1, уверенная победа «Магнитки», и магнитогорцы вновь вырываются вперед в одной восьмой финала Кубка Гагарина.
Следующий матч пройдет в Хабаровске 11 марта.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»