В Магнитогорске студентку будут судить за взятку преподавателю

В Челябинской области перед судом предстанет жительница Башкирии, обвиняемая в даче взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы республики Башкортостан.

По версии следствия, в первой половине 2022 года студентка Магнитогорского технического университета перевела на счет одному из преподавателей вуза 20 тысяч рублей. За это он должен был написать за нее дипломную работу, дать на нее положительный отзыв и обеспечить защиту без фактической проверки знаний.

Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Расследование уголовного дела в отношении доцента, обвиняемого в получении взятки, продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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