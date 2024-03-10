Расследование избиения сотрудницы челябинского бара взяли на контроль прокуратура и полицейский главк

Прокуратура взяла на контроль проведение проверки по факту причинения телесных повреждений женщине в ночном клубе.

Напомним, инцидент произошел в расположенном на Кировке ночном клубе Bla Bla Bar в ночь с 8 на 9 марта.

В бар не пустили мужчину и женщину, так как спутник челябинки вел себя неадекватно. Это очень не понравилось горожанину. Свое недовольство южноуралец стал высказывать тут же, не стесняясь в выражениях. Тогда-то одна из сотрудниц ночного клуба и сделала ему замечание. Несмотря на попытки спутницы успокоить кавалера, тот наотмашь ударил высказавшую замечание девушку в лицо, сломав ей нос. После этого нападавший скрылся.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, руководством челябинской полиции разбирательство ночного инцидента поставлено на контроль.

«Полицейские работают над выяснением всех обстоятельств произошедшего. В распоряжении оперативников имеется описание примет нападавшего, в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление его места нахождения и принятием мер к задержанию», – уточнили в силовом ведомстве.

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной в отделе полиции по факту причинения телесных повреждений женщине.

Челябинск, Виктор Елисеев

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