«Трактор» прорывается в четвертьфинал Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» отыгрался с 0:2 и выиграл у себя дома у «Салавата» в решающем матче одной восьмой плей-офф – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шестой матч одной восьмой финала Кубка Гагарина начался в Челябинске не слишком обнадеживающе для хозяев.

На 17-й минуте встречи уфимец Иван Дроздов с передачи Джоша Ливо открывает счет – 1:0 в пользу гостей. А полминуты спустя Егор Сучков увеличивает отрыв «Салавата» – 2:0. С этим счетом команды и ушли на первый перерыв.

Но, видимо, главный тренер «черно-белых» Алексей Заварухин нашел нужные слова во время передышки. И уже на 19-й секунде второй двадцатиминутки Чарльз Робинсон с подачи Михаила Котляревского и Джека Родевальда сократил отставание челябинцев – 1:2. Впрочем, интрига сохранялась о самого конца матча, и на второй перерыв команды ушли при сохранившемся преимуществе уфимского клуба.

Хотя сохранялось оно, как оказалось, не слишком долго. На 42-й минуте матча Григорий Дронов отдал передачу на левый фланг, Виталий Кравцов прошел вперед и зарядил по воротам гостей, но голкипер «Салавата» оказался на месте. Однако шайбу снова подхватил Кравцов, и уже из-за ворот с отрицательного угла вновь бросил по воротам соперника. Шайба, угодив в спину вратаря, свалилась за линию ворот – 2:2.

Равенство сохранялось до 58-й минуте встречи. Но за 2 минуты и 51 секунду до финальной сирены нападающий челябинцев Антон Бурдасов бросил по воротам гостей из круга вбрасывания, голкипер парировал этот бросок и даже справился с добиванием Виталия Кравцова, но удару подоспевшего Семена Дер-Аргучинцева уже ничего противопоставить не смог – 3:2 в пользу «Трактора».

На 58-й минуте вратарь уфимцев оставил ворота, уступив место шестому полевому игроку. Но этот вынужденный ход не принес удачи гостям. За 41 секунду до сирены Чарльз Робинсон оформил дубль – 4:2 в пользу челябинского клуба, и «Трактор» выходит в четвертьфинал Кубка Гагарина, одержав победу в серии против «Салавата Юлаева» со счетом 4:2.

Челябинск, Виктор Елисеев

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