Полиция задержала челябинца, сломавшего нос сотруднице бара

В Челябинске задержали южноуральца, сломавшего нос сотруднице ночного клуба.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские задержали 37-летнего челябинца, ударившего женщину в одном из ночных заведений Челябинска.

Напомним, инцидент произошел в расположенном на Кировке ночном клубе Bla Bla Bar в ночь с 8 на 9 марта.

В бар не пустили мужчину и женщину, так как спутник челябинки вел себя неадекватно. Это очень не понравилось горожанину. Свое недовольство южноуралец стал высказывать тут же, не стесняясь в выражениях. Тогда-то одна из сотрудниц ночного клуба и сделала ему замечание. Несмотря на попытки спутницы успокоить кавалера, тот наотмашь ударил высказавшую замечание девушку в лицо, сломав ей нос. После этого нападавший скрылся.

Видео инцидента разлетелось в СМИ и сети Интернет и вызвало широкий общественный резонанс. Расследование ЧП взяли на контроль руководство городской полиции и прокуратура.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, опроса свидетелей и очевидцев личность подозреваемого была установлена. Им оказался местный житель, 1986 года рождения», – рассказали в силовом ведомстве. Челябинца задержали. Причиной своих действий он назвал «словесный переполох». Полностью признал вину и заявил, что раскаивается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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