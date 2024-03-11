Турист получил тяжелую травму во время лыжного перехода на Таганае

Челябинец из-за травмы не смог завершить шестидневный лыжный маршрут в горах Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в воскресенье, 10 марта, в районе смотровой площадки «Тещин язык» на Таганае.

Туристическая группа из Челябинска проходила шестидневный лыжный маршрут. Однако на участке со сложным рельефом один из участников похода упал. 52-летний мужчина получил настолько серьезную травму ноги, что не мог встать.

По прибытию к месту происшествия спасатели осмотрели пострадавшего, подготовили его к транспортировке и на снегоходе эвакуировали к уже ожидавшей на Центральной усадьбе национального парка «Таганай» бригаде скорой медицинской помощи. Турист был госпитализирован в травмпункт Златоуста, где ему поставили диагноз – разрыв связок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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