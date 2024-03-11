Уральские металлурги перешли к динамическому управлению технологическими рисками

ММК запустил систему динамического управления технологическими рисками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», разработка направлена на снижение доли брака за счет динамической корректировки технологического процесса и снижения рисков влияния на него человеческого фактора.

В основе решения лежит адаптивное управление технологией и качеством, предиктивная аналитика и анализ больших данных. Система выявляет нестационарные режимы и особые производственные ситуации с нарушениями технологических параметров.

В случае возрастания рисков получения несоответствующей продукции система оповещает об этом специалистов и автоматически формирует динамическую техническую карту и применяет на цеховом уровне корректирующие воздействия в соответствии с выбранным вариантом технологии для конкретных единиц продукции.

Первыми систему опробовали для технологического потока кислородно-конверторный цех – стан 5000, а также в потоке кислородно-конверторный цех – листопрокатный цех №10 – листопрокатный цех №11. Сейчас решение работает для 6 технологических цепочек, охватывающих основные производственные подразделения ПАО «ММК».

Разработка и внедрение системы осуществлялась в рамках реализации Стратегии цифровизации ПАО «ММК» совместными усилиями специалистов ММК-Информсервис и ИТЦ «Аусферр».

Челябинск, Виктор Елисеев

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