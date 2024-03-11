В Челябинске отремонтируют дорогу к Успенскому кладбищу

В Челябинске отремонтируют улицу Мастеровую.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, комитет дорожного хозяйства города объявил торги на выбор подрядчика, которому предстоит провести ремонт автомобильной дороги по улице Мастеровой на участке от путепровода через железнодорожные пути (в районе пересечения улиц Чайковского и Куйбышева) до Свердловского тракта.

К работам подрядчик сможет приступить сразу после подписания контракта, как только позволит погода. Завершить ремонт необходимо до 20 августа этого года.

«В рамках ремонта предусмотрена замена бортового камня (по необходимости), ремонт покрытия тротуаров и проезжей части, восстановление придорожных газонов с посевом семян. Крышки колодцев сетей, попадающих в зону проведения работ, должны быть обустроены вровень с проезжей частью», – уточнили представители городских властей.

В зависимости от вида работ гарантийные обязательства составят от 1 до 6 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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