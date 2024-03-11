На южноуральской трассе наркодилер устроил перестрелку с полицейскими

В Челябинской области находившийся в федеральном розыске водитель открыл огонь по сотрудникам полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел в Кыштыме в минувшую субботу, 9 марта.

Porsche Cayenne S под управлением 33-летнего водителя инспекторы ДПС остановили для проверки документов. Усомнившись в подлинности водительских прав, мужчину попросили выйти из машины. В ответ тот сорвался с места, протащил одного из полицейских на капоте порядка 10 метров.

Экипаж ДПС бросился в погоню. Автомобиль беглец бросил в лесу рядом с СНТ «Кварц», пишет телеграм-канал Shot. Пытаясь убежать, начал отстреливаться из стартового пистолета, переделанного под стрельбу травматическими патронами. Один из полицейских был ранен в руку. Открыв ответный огонь, стражи порядка вынудили водителя иномарки сдаться.

Выяснилось, что задержанный – житель Нового Уренгоя, объявленный в федеральный розыск по обвинению в торговле наркотиками. Теперь к нему добавилось еще и обвинение в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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