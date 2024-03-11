На Южном Урале изъяли фальшивые купюры почти на полмиллиона рублей

Число выявленных фальшивок в Челябинской области за год снизилось почти вдвое.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка РФ по Челябинской области, в 2023 году специалисты банковской сферы на Южном Урале обнаружили 132 поддельные банкноты Банка России на сумму 470 тысяч рублей. По сравнению с 2022 годом количество фальшивок снизилось в 1,7 раза.

«Чаще всего мошенники имитировали банкноты номиналом 5000 рублей – таких подделок выявили 84. Из оборота также были изъяты шесть фальшивых банкнот номиналом 2000 рублей и 36 поддельных тысячерублевых купюр. Кроме того, обнаружены подделки некрупного номинала – три пятисотрублевые банкноты, две купюры номиналом 50 рублей и одна – 100 рублей», – уточнили представители регулятора.

В прошлом году также были изъяты из оборота 11 фальшивых купюр иностранных государств: доллары, евро и юани.

У всех российских банкнот есть общие признаки подлинности, которые можно проверить без специальных навыков, напоминают в ЦБ. На просвет видны водяные знаки и защитная нить с номиналом купюры, а при наклоне – скрытые символы «РР» или знак рубля на однотонных участках. На ощупь обнаруживается выпуклая надпись «Билет Банка России».

Банк России рекомендует внимательно изучить признаки подлинности денег при помощи мобильного приложения «Банкноты Банка России». Оно показывает, где на банкнотах расположены защитные признаки и как они должны выглядеть.

Челябинск, Виктор Елисеев

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