В России покупатели начали экономить на алкоголе

Россияне считают, что стали тратить в магазинах вдвое больше официальной инфляции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в феврале в России зафиксировали ускорение инфляции. Такие данные компания INFOLine приводит в саммари обзоров «Состояние потребительского рынка», «Рейтинг торговых сетей FMCG» и «Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP».

Так, индекс потребительских цен за последнюю полную неделю февраля составил 7,58%. Эксперты отмечают устойчивую тенденцию ускорения инфляции. Так, в декабре прошлого года цены выросли на 7,42% в годовом выражении, в январе 2024 – на 7,44%.

При этом в продуктовом сегменте рост ощутимо выше подорожания непродовольственных товаров: за неделю с 20 по 26 февраля +8,24% против +6,36%.

При этом, по ощущению россиян, в феврале 2024 года цены в магазинах выросли на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Хотя этот показатель снизился на 1,1% против января текущего года.

Аналогичная картина складывается и касательно ожиданий на будущее. В феврале покупатели считали, что за следующий год инфляция составит 11,9%, что на 0,8% меньше, чем в январе.

Что касается потребительских расходов, в феврале 2024 года они выросли на 12,3%-14,2% по сравнению с аналогичным периодом. Траты в продуктовых магазинах росли на 13,5% в начале февраля и 15,3% в последнюю полную неделю месяца. А вот в винных магазинах российские покупатели тратят все меньше: на 25 февраля этот показатель снизился на 7%.

Впрочем, это далеко на самое большое падение. Так, в аналогичный период расходы россиян на бытовую технику и электронику снизились на 8,9%, на одежду, обувь и аксессуары – на 9,5%, на компьютеры и ПО – на 10,5%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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