Победа в овертайме выводит «Магнитку» в четвертьфинал Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» выиграл в решающем матче первого круга плей-офф КХЛ у хабаровского «Амура» – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шестой матч одной восьмой финала Кубка Гагарина проходил в Хабаровске. Однако родные стены не помогли «тиграм».

На 6-й минуте встречи Робин Пресс и Алексей Маклюков вывели на удар Архипа Неколенко, и он был точен – 1:0 в пользу «Металлурга».

После этого до конца второго периода ни одна из команд не могла добиться успеха. Но за 1 минуту и 3 секунды до сирены на перерыв Дмитрий Шевченко с подачи Кирилла Слепца сравнивает счет.

В третьей двадцатиминутке все пришлось начинать с начала. Но болельщикам пришлось ждать заброшенных шайб практически до конца периода. На 57-й минуте матча Игорь Гераськин после паса Павла Акользина вновь выводит «Металлург» вперед – 2:1. А через полторы минуты хозяевам удается воспользоваться преимуществом шестого полевого игрока – Алекс Бродхерст сравнял счет, переведя игру в овертайм.

Дополнительный период магнитогорцы оставили за собой: на 63-й минуте встречи Никита Гребенкин поражает ворота «Амура» – 3:2.

«Металлург» одерживает победу в серии со счетом 4:2 и выходит в следующий круг плей-офф.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube