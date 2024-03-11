Двое южноуральцев предстанут перед судом за разбои на общую сумму 23 миллиона рублей

В Кизильском районе двое жителей Карталов ответят в суде за совершение разбойных нападений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 35-летний и 43-летний ранее судимые жители Карталов обвиняются в угон и разбое.

По версии следствия, 21 февраля 2018 года южноуральцы пробрались на территорию Карталинского цеха ОАО «Челябвтормет», напали на охранника, нанесли ему множество ударов гвоздодером и электрошокером, связали и заклеили рот скотчем.

После этого на автомобиле охранника злоумышленники доехали до здания «Весовая», через окно попали внутрь, взломали стоящий в помещении металлический сейф и похитили более 3 миллионов рублей.

Кроме того, ночью 17 апреля 2019 года в поселке Браиловский Кизильского района разбойники проникли в дом супругов-фермеров, избили их, связали, обыскали дом и похитили более 20 миллионов рублей, золотые украшения и иное имущество на общую сумму 225 тысяч рублей.

Похищенным имуществом обвиняемые распорядились по своему усмотрению. В ходе следствия потерпевшими заявлены гражданские иски.

Уголовное дело направлено в Агаповский районный суд (постоянное судебное присутствие в селе Кизильское) для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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