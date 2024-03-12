12 марта ожидаются следующие события – Челябинск

12.03.2024, вторник

11:00 Челябинск – Пресс-завтрак для представителей модных брендов и СМИ Челябинской области (арт-кафе «ЛюбаПетя», ул. Свободы, 2, корп. 5, оф. 3.17)

11:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» для горожан старшего поколения (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов-огородников «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Лекция, посвященная восстанию Емельяна Пугачева (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 2-й этаж, зал краеведения)

14:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» для горожан старшего поколения (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Бесплатный семинар «Бюджетные способы развития Telegram-каналов для бизнеса» (ЮУТПП, ул. Сони Кривой 56, каб. 606)

15:45 Челябинск – Митинг-концерт сторонников «Единой России» (Сквер искусств, набережная Миасс)

16:00 Челябинск – Открытие «Выставки печатной графики» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)

16:00 – 20:30 Челябинск – Празднование Невской Масленицы (Алое Поле, площадка у храма св. блгв. кн. Александра Невского)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Декупаж» в «Студии 22» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

17:30 Челябинск – Интерактивные лекции о языках народов Челябинской области: армянский язык (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, ул.Цвиллинга, 61)

17:30 Челябинск – Консультационно-дискуссионный клуб любителей читать и обсуждать книги: роман Уильяма Берроуза «Голый завтрак» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

19:00 Челябинск – Спектакль «ЧеХоВек», вырученные деньги потратят на озеленение сквера Кафедрального собора Рождества Христова (Концертный зал им. С.С Прокофьева, ул. Труда, 92а)

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