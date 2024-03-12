Из Челябинска в Душанбе пытались вывезти четыре миллиона рублей

Челябинская таможня не дала вывезти за границу 4 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, 4 миллиона рублей сотрудники ведомства обнаружили у авиапассажира и его супруги, вылетавших рейсом Челябинск – Душанбе. Это первое крупное превышение нормы вывоза денежных средств на таможенном посту Аэропорт Баландино.

В ходе опроса путешественники рассказали, что не знали о необходимости декларирования наличных денег, превышающих сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США на человека.

«Согласно таможенным правилам, денежные средства в иностранной валюте эквивалентом более 10 тысяч долларов США запрещено вывозить из России в любые, даже «дружественные» страны. Однако наличные рубли свыше указанной нормы вывозить можно. В данном случае авиапассажиру требовалось подать пассажирскую таможенную декларацию. По курсу ЦБ России перемещаемые 2,18 миллиона российских рублей не были задекларированы и оказались предметом правонарушения», – прокомментировал начальник таможенного поста Алексей Алексеев.

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении. Сумма в эквиваленте 20 тысяч долларов США на день вылета возвращена супругам под расписку, остальные деньги изъяты до решения суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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