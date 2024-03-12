В центре Челябинска загорелся трамвай

В Челябинске вспыхнул трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 12 марта, утром на улице Труда рядом с историческим музеем.

По словам очевидцев, загорелась задняя часть вагона, следовавшего по направлению от Свердловского проспекта к центру города.

Движение трамваев, по данным телеграм-канала «ЧелябГЭТ. Происшествия», от перекрестка улиц Труда и Кирова в сторону цирка было временно закрыто.

Причина возгорания выясняется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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