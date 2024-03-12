В многоэтажке на северо-западе Челябинска взорвался самогонный аппарат. Есть пострадавшие

Взрыв в челябинской многоэтажке переполошил соседей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на вторник, 12 марта, около 2:00 в доме №1в по улице Захаренко.
По данным ГУ МЧС по Челябинской области, в квартире, расположенной на четвертом этаже, произошел хлопок паров спирта без последующего горения. Источником взрыва послужил размещенный в ванной самогонный аппарат.
В результате ЧП вылетели окна по обе стороны квартира, была повреждена входная металлическая дверь.
23-летнего хозяина квартиры с ожогами госпитализировали в одну из больниц города.
Челябинск, Виктор Елисеев
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