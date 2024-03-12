Цена перестала лидировать среди факторов выбора магазина среди российских покупателей

В России для покупателей при выборе магазина на первое место вышло удобство покупки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в России стало меньше людей, сокращающих траты на покупку еды. Об этом свидетельствуют данные отчета «Покупатель 2024: Ключевые тенденции покупательского поведения», подготовленного исследовательской компанией «Ромир».

Так, по итогам IV квартала 2023 года чуть более трети респондентов признались, что вынуждены перераспределять свой бюджет в пользу еды и приобретения самого необходимого. Число таких людей снизилось по сравнению с III кварталом прошлого года на 5% – до 36%.

При этом сокращать расходы на эту категорию товаров составило 18% (-3%). Чуть снизилось и количество россиян, готовых выращивать необходимые им продукты питания на даче или собирать их (16%, -1%).

Вместе с тем, меньше всего участники исследования готовы отказаться от продуктов, фруктов, средств личной гигиены, кормов для животных, кофе, сладостей и детского питания.

В большей степени они согласны пренебречь покупкой безалкогольных напитков, деликатесов, сигарет, а также готовой еды в магазинах. Достаточно философски россияне относятся и к посещению учреждений общепита.

Наконец, наиболее легко участникам исследования дается отказ от заказа готовой еды на дом, пива и другого алкоголя, а также систем нагревания табака.

Среди стратегий экономии наиболее популярной остается приобретение товаров по скидкам и акциям (этот вариант указали 61,8% респондентов). Далее следует замена товаров аналогичным по более бюджетным ценам. Наконец, на третьем месте идет посещение магазинов с низкими ценами (49,4%).

Экономить больше остальных стремятся покупатели в возрасте 45-59 лет (51%-62,6% участников в зависимости от стратегии экономии). Меньше других задумываются об экономии молодые люди 18-24 лет (35,8%-54,6%). Впрочем, последние, как правило, закупаются в магазинах с низкими ценами.

Интересно, что в целом цена остается одним из основных факторов выбора магазина или торговой сети в России. Но первое место среди покупательских приоритетов теперь занимает удобство покупки (так ответили 76% респондентов). Цена оказалось приоритетной для 75%.

На третьем месте адаптивный ассортимент (ассортимент, сформированный, исходя из предпочтений покупателей в конкретном регионе) – 68%. Далее следуют удовольствие от покупки (62%) и потребительская безопасность (54%).

При этом в отчете отмечается рост значения именно «нематериальных» факторов выбора (удобство покупки, ее адаптивность и удовольствие от приобретения).

Челябинск, Виктор Елисеев

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