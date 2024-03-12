Заведующую детским садом в Челябинске уволили после жалобы родителей

После прокурорской проверки в Челябинске уволили заведующую детским садом.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, проверка прошла после обращения жительницы Челябинска под контролем управления Генпрокуратуры России по Уральскому федеральному округу.
«В ходе надзорных мероприятий, проведенных с привлечением специалистов контролирующих органов, в МБДОУ «Детский сад №444» выявлены нарушения при организации детского питания, несоблюдение норм пожарной безопасности и антитеррористической защищенности», – рассказали в надзорном ведомстве.
По выявленным нарушениям, а также в связи с отсутствием должного контроля за работой дошкольного учреждения и ненадлежащим рассмотрением обращений родителей прокуратурой внесены представления в комитет по образованию Челябинска и заведующей детским садом.
По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 4 сотрудника детского сада. Заведующая учреждением уволена.
Для устранения выявленных нарушений выделено 384 тысячи рублей, проведен ремонт помещений детских групп, заменены оконные блоки и стекла, восстановлена целостность ограждения, педагоги прошли профессиональную подготовку, обеспечена противопожарная безопасность детского сада и питание воспитанников в соответствии с нормативными требованиями.
Кроме того, бывшая заведующая детским садом привлечена к административной и уголовной ответственности по фактам нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нарушения требований к организации питания и по двум фактам хищения денежных средств учреждения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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