Челябинец спалил четыре балкона

В челябинской пятиэтажке сгорели четыре балкона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожар произошел сегодня, 12 марта, в жилом пятиэтажном доме по улице 50 лет ВЛКСМ.

Возгорание произошло на балконе третьего этажа. Из-за ветреной погоды огонь распространился еще на 3 балкона, а также повредил внутреннюю отделку комнаты в квартире на 4 этаже. В результате пожара пострадал 29-летний мужчина. С признаками отравления продуктами горения челябинца направили в больницу.

На тушении было задействовано 4 единицы техники и 13 человек личного состава.

«По предварительным данным причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ на балконе 5-го этажа», – рассказали в МЧС.

На месте работают специалисты отделения дознания и испытательной пожарной лаборатории.

Челябинск, Виктор Елисеев

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