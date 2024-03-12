В Челябинской области отмечены проблемы с гендерным равенством

Челябинская область оказалась в числе регион с высоким уровнем проблем в сфере гендерного равенства. Исследование проводил портал «Если быть точным».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для анализа ситуации в числе прочего использовали показатели продолжительности жизни, уровень зарплат, доля мужчин и женщин, являющихся владельцами бизнеса, а также участие женщин в законтворчестве.

«Данные о гендерном разрыве в оплате труда собираются Росстатом в ходе выборочных обследований предприятий раз в два года. Последнее обследование прошло в 2023 году, но его итоги пока недоступны, поэтому мы используем данные за 2021 год», – пояснили авторы исследования.

Ситуация в Челябинской области характеризуется как «уровень проблемы выше среднего. Доля женщин в региональном парламенте составляет 8,3% – это один из самых низких показателей в стране – компанию региону в числе аутсайдеров составляют Чечня, Дагестан, Ингушетия и Нижегородская область.

Гендерные различия в оплате труда на одних и тех же позициях оценено в 31% в пользу мужчин, то есть им платят почти на треть больше. Это самый высокий разрыв в УрФО. Например, в соседней Свердловской области разрыв составляет 28% в пользу мужчин, а женщин в региональном парламенте там почти в 2 раза больше, чем на Южном Урале.

Зато челябинские женщины живут гораздо больше мужчин: ожидаемая продолжительность жизни и сильной половины южноуральцев оценивается в 66,4 года, а у прекрасной – 77,7.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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