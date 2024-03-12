Масленица: Челябинская область обогнала Свердловскую по стоимости блинов

Челябинская область обогнала Свердловскую по стоимости блинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2024 году Масленица длится с 11 по 17 марта. Одним из основных символов праздника являются блины. Портал Bankiros.ru выяснил, в какую сумму обойдется это лакомство в разных регионах России. Цены взяли из данных Росстата. Расчет ингредиентов на 20 блинчиков был таков:

молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5% – 3,2% жирности – 1 литр,

яйца куриные – 2 штуки,

мука пшеничная – 500 граммов,

сахарный песок – 100 граммов.

В Челябинской области сумма составила 134 рубля, а в Свердловской – 125: молоко, яйца и мука у соседей оказались дешевле.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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