Житель Миасса отдал лже-брокерам больше полутора миллионов рублей

В Миассе 54-летний житель лишился более 1,6 миллиона рублей, вложив их в брокерскую компанию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурной части городского отдела полиции пожилой южноуралец рассказал, что увидел рекламу в сети Интернет о гарантированном доходе от вложений в брокерскую компанию, перешел по ссылке и оставил свои контактные данные.

Через некоторое время мужчине позвонили неизвестные и предложили внести первый денежный взнос. Предложение ему показалось очень заманчивым и не вызвало никаких сомнений.

Далее под руководством различный «специалистов» миасец установил на свой телефон приложения. Первый взнос он внес из личных накоплений, но для получения большой прибыли этого оказалось мало, и южноуралец оформил несколько кредитов в трех банках. Н

А заимствования его вдохновляла, среди прочего, отображавшаяся в приложении прибыль, которая росла, как на дрожжах. Только чтобы вывести «заработанные» деньги, как оказалось, необходимо было внести комиссию. Мужчину этот факт не смутил, и для взноса комиссии он оформил еще несколько займов. А когда никаких денег не получил, обратился в полицию.

В результате действий мошенников мужчина потерял около 1 миллиона 600 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Челябинск, Виктор Елисеев

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