Центр Челябинска встал намертво из-за сошедшего с рельсов трамвая

Сошедший с рельсов трамвай застопорил движение по главной улице Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 12 марта, в «час пик» на пересечении улицы Цвиллинга и проспекта Ленина.

Один из вагонов трамвая, следовавшего по маршруту №16 в сторону железнодорожного вокзала, сошел с рельсов.

В результате движение трамваев в направлении завода имени Колющенко было закрыто. Движение автомобилей, автобусов и троллейбусов по проспекту Ленина существенно затруднено.

В настоящее время, согласно сервису «Яндекс Пробки», практически стоит движение транспорта по проспекту Ленина на участке от улицы Артиллерийской до Свердловского проспекта, по улице Цвиллинга на участке от Тимирязева до Труда, а также по улице Свободы в сторону Труда.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube