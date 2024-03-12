В Челябинске зафиксировали превышение ПДК сероводорода почти в 8 раз В Челябинске зафиксировали превышение ПДК сероводорода почти в 8 раз

В Челябинске снова фиксируют превышение нормы по выбросам формальдегида и сероводорода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского ЦГМС, Росгидромет продолжает контроль за состоянием атмосферного воздуха в городах Южного Урала.

В феврале текущего года наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 10 стационарных постах в Челябинске, 6 постах в Магнитогорске и 2 постах в Златоусте. «Отбор проб осуществлялся на 25 загрязняющих веществ в Челябинске и Магнитогорске, 14 – в Златоусте», – уточнили синоптики.

В Челябинске допустимый среднемесячный норматив концентрации формальдегида был превышен в 1,6 раза.

Максимальные из разовых концентрации, превысившие нормативные значения, составили: сероводорода – 7,6 ПДК, оксида углерода – 2,7 ПДК, оксида азота – 1,1 ПДК, формальдегида – 1,3 ПДК.

В Магнитогорске в среднем по городу в феврале 2024 года превысили ПДК среднемесячные концентрации взвешенных веществ (в 1,4 раза) и формальдегида (в 1,2 раза).

Максимальные разовые концентрации, превысившие нормативные значения, составили: взвешенных веществ – 2,1 ПДК, диоксида серы – 2,8 ПДК, оксида углерода – 2,0 ПДК, оксида азота – 1,8 ПДК, сероводорода – 3,4 ПДК.

В Златоусте оказалась незначительно превышена среднемесячная концентрация взвешенных веществ (1,04 ПДК).

Челябинск, Виктор Елисеев

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