В Челябинске продлили закрытие движения троллейбуса №25

В Челябинске на двое уток перенесли открытие движения троллейбуса №25 по прежнему маршруту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», на улицах Новороссийской и Машиностроителей, на участке от кольца «Смолино» до кольца «Механический завод», продолжается модернизация контактной сети.

В связи с этим закрытие движения троллейбуса №25 продлевается до 5 утра 15 марта.

До этого времени троллейбус указанного маршрута будет ходить от ЧКПЗ по Копейскому шоссе и улице Гагарина до кольца «Смолино» и в обратном направлении.

На время действия ограничений челябинцам рекомендуют пользоваться трамваями №12, №18 и №22.

Напомним, схему движения троллейбуса изменили с 16 февраля. Вернуться на прежний маршрут он должен был утром 13 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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