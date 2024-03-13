13 марта ожидаются следующие события – Челябинск

13.03.2024, среда

10:35 – 22:00 Челябинск – Международный турнир по баскетболу 3х3 на Кубок губернатора Челябинской области (МТС Live Холл, ул. Труда, 181)

11:00 Челябинск – Заседание Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами (Центр общественного наблюдения Челябинской области, ул. Свободы, 60)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Открытое занятие Всероссийского проекта «Урок Цифры» от 1С: «Технологии тестирования» (многопрофильный лицей №148, ул. Академика Сахарова, 8)

15:00 Челябинск – Музыкальная гостиная «Душой наполненная песня» к 115-летию Б. Мокроусова (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)

16:00 Челябинск – Концерт Нины Гарди «Модное ретро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Открытие фотовыставок Юлии Боровиковой и Виктора Суродина (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

18:00 Челябинск – Встреча в клубе «Пробуждение» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)

19:00 Челябинск – Спектакль «ЧеХоВек», вырученные деньги потратят на озеленение сквера Кафедрального собора Рождества Христова (Концертный зал им. С.С Прокофьева, ул. Труда, 92а)

19:10 Челябинск – Торжественное открытие международного турнира по баскетболу 3х3 на Кубок губернатора Челябинской области (МТС Live Холл, ул. Труда, 181)

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