Определились соперники южноуральских клубов в четвертьфинале Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» сыграет с московским «Динамо», «Магнитка» – со «Спартаком» из Москвы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соперником челябинской команды по итогам первого круга плей-офф КХЛ стал чемпион регулярного первенства – «Динамо» из Москвы.

В одной восьмой финала Кубка Гагарина москвичи одолели одноклубников из Минска в серии из шести матчей со счетом 4:2.

В регулярном первенстве «черно-белые» уступили динамовцам в обоих матчах: в Челябинске – со счетом 2:4, в Москве – 3:4 по буллитам.

Первые два матча пройдут в Москве 16 и 18 марта, следующие два 20 и 22 марта в Челябинске. В случае необходимости встречи состоятся 24 марта в Москве, 26 марта в Челябинске и 28 марта в Москве.

Магнитогорский «Металлург» скрестит клюшки с московским «Спартаком». В первом круге плей-офф столичные хоккеисты, занявшие в «регулярке» четвертое место в Западной конференции, обыграли череповецкую «Северсталь» со счетом 4:1.

Первые две встречи пройдут 17 и 19 марта в Магнитогорске, далее – по устоявшейся схеме.

В оставшихся двух сериях четвертьфинала омский «Авангард» встретится с «Локомотивом» из Ярославля, питерский СКА – с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Челябинск, Виктор Елисеев

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