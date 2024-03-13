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Среда, 13 марта 2024, 09:47 мск

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Учитель из Снежинска лишилась 150 тысяч рублей, поверив «координатору школы»

Мошенники обманули педагога из Снежинска на 150 тысяч рублей, представившись координатором школы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, новой жертвой телефонных мошенников стала учительница из Снежинска.

Женщина сначала получила сообщение от имени директора школы. В нем говорилось, что ей перезвонит координатор школы и задаст несколько вопросов. Через некоторое время ей перезвонил и сам «координатор».

В ходе разговора мошенник задал учителю много вопросов. При этом женщина сама сообщила мошенникам, что у нее есть счет, на котором имеются деньги.

Узнав об этом, злоумышленник убедил педагога, что произошла утечка персональных данных, и на нее пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить собственные средства, нужно снять их. При этом «координатор» постоянно повторял, что эти деньги меченые и перевести их нужно на безопасный специализированный счет.

На следующий день женщина установила приложение и перевела мошенникам 150 тысяч рублей. Сразу после этого вновь возникший «координатор школы» сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит в другом банке, но, чтобы злоумышленники не смогли получить деньги, она сама должна оформить его на сумму 400 тысяч рублей. Однако в этот момент женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские призывают южноуральцев быть рассудительными при общении с незнакомцами по телефону. Когда заходит речь о перечислении денежных средств на сторонние счета, неважно под какими предлогами, следует немедленно прервать разговор, так как такое предлагают только мошенники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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