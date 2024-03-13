Уральские металлурги собрали агломератчиков со всей России

ММК принимает агломератчиков страны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», завтра, 14 марта, на базе ММК начинает свою работу второй этап межзаводской школы по обмену производственным опытом руководителей и специалистов агломерационных производств ведущих металлургических предприятий страны.

Программа магнитогорского этапа межзаводской школы рассчитана на два дня. В мероприятии примут участие порядка сорока руководителей и специалистов агломерационного производства ММК, Новолипецкого и Челябинского металлургического комбинатов, «Северстали», Качканарского ГОКа и ЗСМК (входят в состав компании ЕВРАЗ), компании «Уральская сталь», ПАО «Тулачермет» и других предприятий.

Гости Магнитки побывают на различных участках агломерационного производства ММК. Особый интерес участников должна вызвать введенная в строй в 2019 году аглофабрика №5 – одна из самых современных и высокотехнологичных на постсоветском пространстве. Производительность аглофабрики, построенной по наилучшим доступным технологиям, составляет 5,5 миллионов тонн высококачественного стабилизированного охлажденного агломерата в год.

Проект является частью стратегии ММК по модернизации первого передела. Запуск новой аглофабрики позволил обеспечить доменный цех ММК высококачественным сырьем, произведенным с использованием современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий. Благодаря пуску аглофабрики было выведено из эксплуатации устаревшее оборудование аглофабрики №4, что существенно снизило экологическую нагрузку. За реализацию проекта строительства аглофабрики №5 ММК был удостоен звания лауреата конкурса «Главное событие 2019 года в металлургии России».

Участники межзаводской школы рассмотрят и обсудят технические и технологические вопросы, а также обменяются мнениями по актуальным проблемам агломерационного производства. Запланирована и обзорная экскурсия по территории Магнитогорского металлургического комбината с посещением доменного и кислородно-конвертерного цехов, а также листопрокатного цеха №11.

Нынешняя школа стала уже 128-й по счету, с тех пор как в 2000 году корпорация «Чермет» возродила такого рода мероприятия, которые теперь проходят ежеквартально. Магнитогорский этап завершает программу школы, до этого ее участники знакомились с особенностями агломерационного производства на Качканарском ГОКе компании ЕВРАЗ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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