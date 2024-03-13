В Челябинской области появился новый министр образования и науки

Через месяц после смены и.о. главы южноуральского минобра у ведомства официально появился руководитель.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Алексей Текслер назначил министром образования и науки региона Виталия Литке, который исполнял обязанности главы ведомства.

Напомним, министерское кресло освободилось в июне прошлого года, когда руководитель регионального министерства Александр Кузнецов перешел на пост ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

Исполняющей обязанности министра стала первый заместитель руководителя Елена Коузова. Однако 5 февраля текущего года чиновница подала в отставку, и обязанности главы минобра стал выполнять 37-летний Виталий Литке.

Виталий Литке в 2008 году окончил Челябинский государственный университет. В 2009 году пришел на работу в Челябинский радиотехнический техникум, где сначала трудился преподавателем управленческих дисциплин, а в 2015 году занял должность директора образовательного учреждения.

Был суперфиналистом конкурса управленцев «Лидеры России» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Работал начальником отделения продвижения в ООО «Центр Информправо».

13 августа 2021 года назначен заместителем министра образования и науки Челябинской области.

С 6 февраля 2024 года приступил к обязанностям исполняющего обязанности министра образования и науки Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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