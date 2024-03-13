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Среда, 13 марта 2024, 13:39 мск

Новости Челябинск

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Челябинцы получили вместе с наследством гранату

В Челябинске в квартире многоэтажки обнаружили гранату.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неожиданную находку жители Челябинска обнаружили в квартире одного из многоквартирных домов на улице Чайковского.

Жилище досталось горожанам после смерти родственника. Когда они разбирали вещи покойного, обнаружили гранату.

Обеспокоенные челябинцы обратились в полицию. По данным УМВД города, силовики оцепили здание. Подозрительный предмет осмотрели специалисты. Граната оказалась не боевой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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