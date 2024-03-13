В Челябинске стартует прием заявлений родителей будущих первоклашек

Челябинск готовится к приемной кампании в первый класс на новый учебный год.

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе мэрии Челябинска, в марте стартует приемная кампания в первые классы городских школ.

Документы начнут принимать уже 29 марта. Прием на обучение в первый класс осуществляется в два этапа.

Первый этап на территории Челябинска начнется в 9 часов 29 марта и продлится до 30 июня текущего года включительно. Он организован для детей, живущих на закрепленной территории, а также имеющих льготу: внеочередное, первоочередное или преимущественное право.

Ознакомиться с перечнем образовательных учреждений и закрепленных за ними территорий можно на официальном сайте администрации города.

«Обращаем внимание, что факт проживания на закрепленной территории подтверждается свидетельством о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания», – напомнили в мэрии.

На первом этапе руководитель каждой образовательной организации издает распорядительный акт о приеме на обучение в первый класс в период с 1 по 3 июля 2024 года. После чего, 4-5 июля 2024 года, на сайте Комитета по делам образования публикуется информация о количестве вакантных мест для второго этапа.

Второй этап приемной кампании начинается в 9 часов 6 июля и завершается 5 сентября 2024 года. Он предназначен для всех детей, в том числе не проживающих на закрепленной территории. Распорядительный акт о приеме на обучение в первый класс издается руководителями школ в течение 5 рабочих дней после подачи заявления и предоставления оригиналов документов.

Заявление о приеме на обучение можно подать через Единый портал государственных услуг. «Начиная с 18 марта 2024 года на Госуслугах можно будет заполнить черновик заявления. Создание черновика значительно упрощает подачу заявления в день открытия приема: заявителю нужно авторизоваться и зайти в личный кабинет, нажать только одну кнопку «Подать заявление». На протяжении всего времени до начала приема заявлений черновик можно редактировать», – отметили представители городских властей.

Кроме того, заявления можно подать через Портал образовательных услуг, лично в общеобразовательной организации в соответствии с графиком работы приемной комиссии, а также заказным письмом с уведомлением о вручении.

Чтобы подать электронное заявление, родитель (законный представитель) ребенка должен иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах.

Все заявления, независимо от способа подачи, регистрируются в Государственной информационной системе «Образование Челябинской области».

После подачи заявления необходимо предъявить оригиналы документов в школу. С их перечнем можно ознакомиться на сайте Комитета по делам образования и на сайтах образовательных организаций.

«Обращаем особое внимание на то, что подать заявление можно только один раз и только в одно из общеобразовательных учреждений. Повторная подача в другую школу возможна только после отзыва ранее поданного заявления», – напоминают чиновники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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