В Ленинском районе Челябинска на пять дней закроют выезд на одну из основных магистралей

В Челябинске временно закроют движение на одной из улиц Ленинского района.

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе мэрии Челябинска, вводимые ограничения связаны с проведением работ по строительству ливневой канализации.

«С 20 часов 14 марта до 6 часов 19 марта будет закрыто движение транспорта по улице Безрукова в районе дома №110 по улице Новороссийской», – уточнили представители администрации.

Водителей просят учитывать дорожную остановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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